Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації у Telegram-каналі.
“Інформація про нібито вибух енергообʼєкті не відповідає дійсності. Контроль за ситуацією міська адміністрація здійснює в оперативному порядку”, — йдеться у повідомленні.
В КМДА нагадали, що в країні діє воєнний стан та передбачені ним обмеження, тому поширення фото та відео інфраструктурних обʼєктів під забороною. Інформацію про поширення таких буде передано до Служби безпеки України.
“Наполегливо просимо медіа перевіряти інформацію перед тим як поширювати сумнівні повідомлення на мільйонну аудиторію, створюючи колосальний ризик для роботи станцій та їх персоналу”, — наголосили в пресслужбі.
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