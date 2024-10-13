Про це повідомляє Yonhap.
В КНДР стверджують, що Південна Корея тричі впродовж цього місяця відправляв безпілотні літальні апарати над Пхеньяном.
У заяві Кім Йо Чжон, сестра лідера Північної Кореї Кім Чен Ина, йдеться про те, що Північна Корея готова вжити “рішучих заходів у відповідь” у разі запуску безпілотних літальних апаратів в бік Пхеньяну, при цьому “час атаки” може настати будь-коли.
У відповідь міністерство оборони Південної Кореї заявило, що будь-які спроби Північної Кореї завдати шкоди її народу призведуть до кінця режиму Кіма.
Міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хен спочатку заперечував, що військові відправляли будь-які безпілотники через кордон, але Об’єднаний комітет начальників штабів пізніше заявив, що не може підтвердити, чи правдиві заяви Північної Кореї.
Нагадаємо, у сьогоднішньому вечірньому зверненні Президент України Володимир Зеленський відреагував на направлення військ КНДР на фронт в Україну.
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