У неділю, 13 жовтня, Північна Корея заявила, що наказала своєму артилерійському корпусу біля кордону з Південною Кореєю повністю підготуватися до стрільби. Напередодні КНДР пригрозила "жахливою катастрофою" через нібито політ південнокорейських безпілотників над її столицею.

Про це повідомляє Yonhap.

В КНДР стверджують, що Південна Корея тричі впродовж цього місяця відправляв безпілотні літальні апарати над Пхеньяном.

У заяві Кім Йо Чжон, сестра лідера Північної Кореї Кім Чен Ина, йдеться про те, що Північна Корея готова вжити “рішучих заходів у відповідь” у разі запуску безпілотних літальних апаратів в бік Пхеньяну, при цьому “час атаки” може настати будь-коли.

У відповідь міністерство оборони Південної Кореї заявило, що будь-які спроби Північної Кореї завдати шкоди її народу призведуть до кінця режиму Кіма.

Міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хен спочатку заперечував, що військові відправляли будь-які безпілотники через кордон, але Об’єднаний комітет начальників штабів пізніше заявив, що не може підтвердити, чи правдиві заяви Північної Кореї.

Нагадаємо, у сьогоднішньому вечірньому зверненні Президент України Володимир Зеленський відреагував на направлення військ КНДР на фронт в Україну.