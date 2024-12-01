Снаряди північнокорейських гаубиць, переданих Росії, можуть діставати до прифронтових міст, включно із Харковом, який розташований за 40 кілометрів від кордону.

Про це пише Forbes.

У матеріалі видання зазначається, що росіяни у лютому 2022 року вдерлися в Україну, маючи на озброєнні понад тисячу колісних реактивних систем залпового вогню. Це була одна з найбільших тактичних ракетних сил у світі.

Однак 33 місяці важких боїв росіяни втратили від українських дій не менше 400 оригінальних реактивних систем залпового вогню, констатує видання.

“Попри те, що Кремль витягнув багато старих пускових установок із довгострокового зберігання, він не зміг відновити їх у достатній кількості, щоби завдати значних втрат на полі бою й оснастити нові підрозділи. Запаси ракет також закінчуються”, — вважають аналітики.

У цьому контексті журналісти звернули увагу на важливість для Росії отримання північнокорейських РСЗВ М1991.

“M1991 — це потужне нове доповнення до пошарпаного російського ракетного корпусу. Вистрілюючи 240-міліметровими ракетами вагою 187 фунтів на відстань 37 миль, M1991 перевершують майже всі артилерійські системи в українському інвентарі. Помітними винятками є високомобільні артилерійські ракетні системи”, — зауважили експерти.

Центр стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні зазначає, що M1991 є “ключовим засобом, за допомогою якого Північна Корея тримає під загрозою Сеул і Південну Корею, підтримуючи свою позицію стримування”.

Журналісти звертають увагу на те, що на російській службі пускові установки можуть вражати українські окопи та вести вогонь по українських гаубицях і пускових установках. Також не менш тривожним є те, що вони можуть вразити прифронтові міста, включаючи Харків, який розташований лише за 25 миль (близько 40 км) від російсько-українського кордону.