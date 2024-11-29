КНДР передала РФ понад 100 артилерійських систем і балістичних ракет, — ГУР

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки (ГУР) Міністерства оборони України у відповідь на запит агентства “Інтерфакс-Україна”.

“3 жовтня ц.р. КНДР розпочала постачання артилерійських систем до РФ. Загалом переміщено понад 100 од. техніки різних типів, серед яких: 170-мм самохідні артилерійські установки М-1989, 240-мм реактивні системи залпового вогню М-1991. Також продовжується постачання з КНДР до РФ артилерійських боєприпасів великого калібру та балістичних ракет малої дальності типу Kn-23/24 (станом на листопад ц.р. поставлено понад 5 млн од. та 100 од. відповідно)”, — повідомили у ГУР.

Також у розвідці зауважили, що з території КНДР до Росії вже переміщено понад 60 одиниць 170-мм самохідних артилерійських установок М-1989 “Koksan”. Частину цієї техніки планували доставити до Саратовського військового училища, ймовірно, для підготовки особового складу. Наразі інформація про технічний стан цих артилерійських установок відсутня.