Північна Корея перекинула до Росії свій спецпідрозділ Сил спеціальних операцій (ССО), який є одним із найсекретніших підрозділів у світі.

Про це повідомляє The Telegraph.

Як зазначають журналісти, Північна Корея використовує ці сили для розвідки та перевірки оборонних можливостей Південної Кореї. Підрозділ ССО був заснований приблизно в 1968 році й найбільш відомим став через невдалу спробу атаки на Синій дім (резиденція президента Південної Кореї).

“Сили спеціальних операцій Північної Кореї (ССО КНДР) є одним із найсекретніших підрозділів такого роду у світі та є загадкою для західних держав. Вони мають високий рівень підготовки та мотивації, але не мають передового військового обладнання”, — пише видання.

За даними Максвелла Голдштейна, аналітика Gray Dynamics, ССО КНДР має 12 легких піхотних бригад, три розвідувальні підрозділи для дій у тилу противника, три повітряно-десантні дивізії та три загальні снайперські підрозділи, а також снайперські бригади, додані до ВПС і ВМС.

За повідомленням розвідувальної служби Сеула, близько 1500 спецпризначенців були перекинуті до портового міста Владивосток, що на півдні Далекого Сходу Росії. Їх подальше розгортання очікується найближчим часом.

Раніше глава Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов казав про те, що близько 11 тисяч північнокорейських військових проходять підготовку на сході Росії. За його словами, вони будуть готові до війни в Україні до 1 листопада.