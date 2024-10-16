Президент Володимир Зеленський повідомив, що Північна Корея постачає Росії не тільки зброю, але й робітників для російських заводів.

Про це він сказав, представляючи План перемоги у Верховній Раді.

За словами Зеленського, розвідка України фіксує не лише передачу зброї з Північної Кореї до Росії, але й відправку робітників для російських заводів, замість загиблих на війні російських солдатів. Крім того, КНДР постачає особовий склад для російської армії.

“В коаліції злочинців разом із Путіним станом на зараз уже є Північна Корея – родина Кім, яка тримає в рабстві більш ніж 20-мільйонну частину корейського народу. Наша розвідка фіксує не лише передачу зброї з Північної Кореї до Росії, а й передачу людей. Це робітники для російських заводів – замість убитих на війні росіян. І особовий склад для російської армії”, — наголосив президент.

Зеленський підкреслив, що це участь вже другої держави у війні проти України на боці Росії.