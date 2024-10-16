Про це він сказав, представляючи План перемоги у Верховній Раді.
За словами Зеленського, розвідка України фіксує не лише передачу зброї з Північної Кореї до Росії, але й відправку робітників для російських заводів, замість загиблих на війні російських солдатів. Крім того, КНДР постачає особовий склад для російської армії.
“В коаліції злочинців разом із Путіним станом на зараз уже є Північна Корея – родина Кім, яка тримає в рабстві більш ніж 20-мільйонну частину корейського народу. Наша розвідка фіксує не лише передачу зброї з Північної Кореї до Росії, а й передачу людей. Це робітники для російських заводів – замість убитих на війні росіян. І особовий склад для російської армії”, — наголосив президент.
Зеленський підкреслив, що це участь вже другої держави у війні проти України на боці Росії.
“Кожен бачить допомогу іранського режиму для Путіна так само як і співпрацю Китаю з Росією. Попри заяви, Пекін утримується від справді серйозних, дієвих кроків для того, щоб зупинити Путіна, зупинити агресію і порушення Росією статуту ООН”, – додав Зеленський.
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