Американська розвідка встановила, що рішення про відправку північнокорейських військових до Росії було ініціативою лідера КНДР Кім Чен Ина, а не Кремля. Як повідомляють західні посадовці, Путін швидко підтримав цю пропозицію.

Про це повідомляє The New York Times.

Північна Корея направила щонайменше 10 тисяч солдатів, які наразі беруть участь у бойових діях на території Росії, зокрема в Курській області, де українські військові утримують позиції з літа.

“Ми бачили, як ці північнокорейські солдати перемістилися з других ліній фронту на перші, щоб брати активну участь у бойових операціях. Не дивно, що зараз північнокорейські солдати вже зазнають втрат на полі бою”, – заявив речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі.

Українські посадовці зазначають, що КНДР використовує своїх найкращих військових для підтримки Росії, проте через недостатню бойову підготовку та поганий фізичний стан це незначно впливає на хід бойових дій.

Американські джерела додають, що військовослужбовці з Північної Кореї отримують кращу медичну допомогу, ніж російські, часто потрапляючи до лікарень у великих містах, таких як Курськ, минаючи місцеві сільські медичні установи.

Кім Чен Ин очікує, що Росія поверне борг, надавши дипломатичну підтримку, технології або допомогу у випадку кризи. Проте поки невідомо, чи отримав він якісь безпосередні вигоди за участь своїх військових у війні.

У той час як Північна Корея та Іран надають військову підтримку Росії, це дозволяє Кремлю зберігати інтенсивність артилерійських обстрілів та атак дронами на українські міста.

На тлі цих подій США ввели нові санкції проти банків, судноплавних компаній та окремих осіб через підтримку, яку КНДР надає Росії у війні.

“Ми продовжимо притягувати до відповідальності всіх, хто фінансово чи військово сприяє незаконній і жорстокій війні Росії проти України”, – зазначив Джон Кірбі.

Українські військові операції в Курській області, які розпочалися в серпні, стали несподіванкою для Кремля та союзників України. Генерал Олександр Сирський зазначив, що ця операція стала ключовою для стримування наступу РФ у Харківській області та інших регіонах.

Президент РФ Володимир Путін пообіцяв повернути контроль над Курськом.

“Ми відновимо все; сумнівів бути не може”, – заявив він під час пресконференції.

Аналітики зазначають, що втрати обох сторін наближають війну до трирічної позначки, але обидві країни стикаються зі складнощами у відновленні своїх сил. За оцінками США, російські втрати перевищують 600 тисяч осіб убитими чи пораненими, а ресурси для продовження війни вичерпуються все швидше.