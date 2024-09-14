Про це повідомляє Reuters із посиланням на північнокорейське державне інформагентство KCNA.

Зазначається, що візит Шойгу відбувся на тлі поглиблення військової співпраці між КНДР і РФ та постачання Пхеньяном Москві зброї для підтримки російського вторгнення в Україну.

“Сторони провели широкий обмін думками щодо регіональної та міжнародної ситуації й досягли консенсусу щодо більшої співпраці для захисту інтересів взаємної безпеки”, – зазначили в агентстві.

Північна Корея продовжить розширювати співпрацю з Росією відповідно до стратегічного партнерства між країнами.

Незалежні аналітики США та інших країн неодноразово стверджували, що Кім Чен Ин допомагає Росії в її вторгненні в Україну, постачаючи ракети в обмін на економічну та іншу військову допомогу з боку РФ. Москва і Пхеньян відкидають ці звинувачення, але зобов’язалися посилити військову співпрацю і підписали всеосяжне стратегічне партнерство на саміті в червні.