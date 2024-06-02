Про це повідомляє Associated Press із посиланням на південнокорейських військових.
Зазначається, що близько 600 повітряних куль знову перетнули кордон в суботу, 1 червня, та потрапили до кількох провінцій, зокрема, й в деякі райони Сеула.
В повітряних кулях містяться недопалки, шматки тканини, макулатура та інше. Примітно, що небезпечних речовин, таких як хімічні, біологічні чи радіоактивні матеріали у пакунках не виявлено.
Військові порадили людям остерігатися падіння предметів і не торкатися їх, а натомість повідомляти про це у військові чи поліцейські управління. Повідомлень про постраждалих чи руйнування не надходило.
У Сеулі міська влада надіслала текстові сповіщення про те, що в небі поблизу міста були виявлені непізнані об’єкти, які, ймовірно, прилетіли з Північної Кореї, і що військові реагують на них.
Міністерство об’єднання Південної Кореї заявило в п’ятницю, що Північна Корея повинна припинити провокації, включаючи запуски ракет та інші дії, або зіткнеться з невизначеними “нестерпними” наслідками.
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