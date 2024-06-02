Північна Корея відправила до Південної Кореї близько 600 повітряних куль зі сміттям. Це вже другий подібний інцидент за тиждень.

Про це повідомляє Associated Press із посиланням на південнокорейських військових.

Зазначається, що близько 600 повітряних куль знову перетнули кордон в суботу, 1 червня, та потрапили до кількох провінцій, зокрема, й в деякі райони Сеула.

В повітряних кулях містяться недопалки, шматки тканини, макулатура та інше. Примітно, що небезпечних речовин, таких як хімічні, біологічні чи радіоактивні матеріали у пакунках не виявлено.

Військові порадили людям остерігатися падіння предметів і не торкатися їх, а натомість повідомляти про це у військові чи поліцейські управління. Повідомлень про постраждалих чи руйнування не надходило.

У Сеулі міська влада надіслала текстові сповіщення про те, що в небі поблизу міста були виявлені непізнані об’єкти, які, ймовірно, прилетіли з Північної Кореї, і що військові реагують на них.

Міністерство об’єднання Південної Кореї заявило в п’ятницю, що Північна Корея повинна припинити провокації, включаючи запуски ракет та інші дії, або зіткнеться з невизначеними “нестерпними” наслідками.