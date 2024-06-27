Уже у липні цього року Північна Корея направить військово-будівельні та інженерні сили для участі у "відбудовних роботах" в окупованій Донецькій області.

Про це повідомляють Південнокорейський телеканал TV Chosun та Інститут вивчення війни (ISW).

Так, Південна Корея очікує відправлення великих інженерних сил Північної Кореї в окуповану Донецьку область уже в липні.

Ці сили нібито допоможуть відновити інфраструктуру в окупованому Донецьку.

Північнокорейські військові мають 10 інженерних бригад, а телеканал Chosun підрахував, що Північна Корея може отримувати від Росії до 115 мільйонів доларів щороку, якщо відправить три-чотири інженерні бригади в окуповану Україну.

ISW зазначив, що Росія, схоже, прагне створити коаліцію дружніх держав з історично теплими зв’язками з Радянським Союзом, включаючи Північну Корею і В’єтнам, щоб сформувати основу альтернативного світового порядку.

ISW поки що не бачить повідомлень, які б свідчили про те, що північнокорейські військовослужбовці мають намір брати участь у бойових діях в Україні, але пряма північнокорейська інженерна підтримка може вивільнити російську бойову міць для операцій уздовж лінії фронту і сприяти російським зусиллям з розширення військової інфраструктури та оборонних укріплень на окупованій території України.