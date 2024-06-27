Про це повідомляють Південнокорейський телеканал TV Chosun та Інститут вивчення війни (ISW).
Так, Південна Корея очікує відправлення великих інженерних сил Північної Кореї в окуповану Донецьку область уже в липні.
Ці сили нібито допоможуть відновити інфраструктуру в окупованому Донецьку.
Північнокорейські військові мають 10 інженерних бригад, а телеканал Chosun підрахував, що Північна Корея може отримувати від Росії до 115 мільйонів доларів щороку, якщо відправить три-чотири інженерні бригади в окуповану Україну.
ISW зазначив, що Росія, схоже, прагне створити коаліцію дружніх держав з історично теплими зв’язками з Радянським Союзом, включаючи Північну Корею і В’єтнам, щоб сформувати основу альтернативного світового порядку.
ISW поки що не бачить повідомлень, які б свідчили про те, що північнокорейські військовослужбовці мають намір брати участь у бойових діях в Україні, але пряма північнокорейська інженерна підтримка може вивільнити російську бойову міць для операцій уздовж лінії фронту і сприяти російським зусиллям з розширення військової інфраструктури та оборонних укріплень на окупованій території України.
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