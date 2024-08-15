Про це повідомляє Bloomberg.
Два туроператори повідомили, що КНДР планує відновлення туристичних подорожей з грудня 2024 року, починаючи з Самджійона, а згодом, ймовірно, і по всій країні.
Компанія KTG Tours оголосила, що цієї зими відвідувачі зможуть поїхати в Самджійон, оскільки Північна Корея дозволила в’їзд невеликій кількості туристів з Росії.
Режим Кім Чен Ина почав послаблювати прикордонні обмеження, але досі не відкрився для туристичних груп, які раніше приносили країні валютні надходження.
Північнокорейська влада контролює туристів, дозволяючи їм зупинятися лише в спеціально призначених для іноземців місцях і обмежуючи їх пересування.