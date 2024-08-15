КНДР після пандемії COVID-19 відкриє свої кордони для туристів, що сталося вперше за майже п'ять років.

Про це повідомляє Bloomberg.

Два туроператори повідомили, що КНДР планує відновлення туристичних подорожей з грудня 2024 року, починаючи з Самджійона, а згодом, ймовірно, і по всій країні.

Компанія KTG Tours оголосила, що цієї зими відвідувачі зможуть поїхати в Самджійон, оскільки Північна Корея дозволила в’їзд невеликій кількості туристів з Росії.

Режим Кім Чен Ина почав послаблювати прикордонні обмеження, але досі не відкрився для туристичних груп, які раніше приносили країні валютні надходження.

Північнокорейська влада контролює туристів, дозволяючи їм зупинятися лише в спеціально призначених для іноземців місцях і обмежуючи їх пересування.