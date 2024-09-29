Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що посадовиця закликала не недооцінювати Росію, яка є “ядерною наддержавою”.
“Сполучені Штати й Захід не повинні відкидати або недооцінювати серйозне попередження Росії. Чи дійсно Штати та Захід здатні впоратися з наслідками, коли вони безрозсудно грають із вогнем проти Росії, яка є ядерною наддержавою?” — заявила Кім Йо Чжон.
Крім того, посадовиця наголосила, що “допомагати Зеленському продовжувати військову авантюру” є небезпечною та безвідповідальною грою, а оголошення про надання Україні нового пакета військової допомоги у розмірі восьми мільярдів доларів було “неймовірною помилкою та безглуздим вчинком”.
Видання нагадує, що Північна Корея і РФ стрімко покращили свої зв’язки за останній рік: їхні лідери двічі зустрічалися і домовилися про “всеосяжне стратегічне партнерство”, яке охоплює зобов’язання щодо взаємної оборони.
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