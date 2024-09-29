Членкиня державної ради Північної Кореї, а за сумісництвом, сестра лідера КНДР Кім Чен Ина, Кім Йо Чжон заявила, що її країна вважає надання військової допомоги Україні "великою помилкою" й звинувачує Сполучені Штати у ескалації війни між РФ та Україною.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що посадовиця закликала не недооцінювати Росію, яка є “ядерною наддержавою”.

“Сполучені Штати й Захід не повинні відкидати або недооцінювати серйозне попередження Росії. Чи дійсно Штати та Захід здатні впоратися з наслідками, коли вони безрозсудно грають із вогнем проти Росії, яка є ядерною наддержавою?” — заявила Кім Йо Чжон.

Крім того, посадовиця наголосила, що “допомагати Зеленському продовжувати військову авантюру” є небезпечною та безвідповідальною грою, а оголошення про надання Україні нового пакета військової допомоги у розмірі восьми мільярдів доларів було “неймовірною помилкою та безглуздим вчинком”.

Видання нагадує, що Північна Корея і РФ стрімко покращили свої зв’язки за останній рік: їхні лідери двічі зустрічалися і домовилися про “всеосяжне стратегічне партнерство”, яке охоплює зобов’язання щодо взаємної оборони.