Напад з ножем у Мюнхені: поранені та загибла нападниця

Про це повідомляє DW.

У Мюнхені, в центральній частині міста, сталася жахлива подія: жінка з ножем напала на перехожих, внаслідок чого кілька осіб отримали поранення. Під час спроби затримання, правоохоронці були змушені застосувати вогнепальну зброю, в результаті чого нападниця померла в лікарні. Про це повідомляють місцеві новинні агентства.

Інцидент стався 7 червня близько 19:45 за місцевим часом. За даними поліції, 30-річна жінка напала на людей, поранивши 56-річного чоловіка та 25-річну жінку. Обидва постраждалі отримали медичну допомогу.

Під час затримання жінки, правоохоронці застосували вогнепальну зброю, внаслідок чого вона отримала серйозні поранення і згодом померла в лікарні. Мотиви її дій поки що залишаються невідомими, але за інформацією німецьких ЗМІ, є припущення, що вона могла страждати на психічний розлад.

Цей випадок не є поодиноким. Наприкінці травня в Гамбурзі жінка з ножем влаштувала різанину на центральному залізничному вокзалі, внаслідок чого постраждали більше десяти людей. Тоді нападницю також затримали.

Крім того, 22 травня поліція Берліна затримала 13-річного підлітка, підозрюваного у нападі з ножем на свою однокласницю в районі Шпандау. Ці події викликають занепокоєння щодо безпеки в містах Німеччини.