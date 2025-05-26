Напад на військового в Прилуках: деталі інциденту та розслідування

Про це повідомляє поліція Чернігівської області на своєму сайті.

У місті Прилуки, що на Чернігівщині, стався інцидент, коли чоловік, якого викликали для перевірки документів, напав на військового в приміщенні територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Нападник завдав удар ножем, внаслідок чого військовий отримав поранення передпліччя.

Цей випадок стався 25 травня, і потерпілого терміново доставили до лікарні для надання медичної допомоги. Поліція Чернігівської області повідомила про деталі інциденту на своєму офіційному сайті.

Зловмисника затримали, і він наразі перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Слідство триває, і правоохоронці працюють над встановленням усіх обставин події.

Слідчий поліції, під процесуальним керівництвом Чернігівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони, розслідує кримінальне провадження за частиною 2 статті 350 Кримінального кодексу України. Ця стаття передбачає відповідальність за умисне нанесення побоїв або заподіяння легкого чи середньої тяжкості тілесного ушкодження службовій особі.

Згідно з санкцією цієї статті, нападнику може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років. Досудове розслідування продовжується, і правоохоронці працюють над збором усіх необхідних доказів.