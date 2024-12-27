Керівництво Київського національного університету імені Тараса Шевченка вирішило достроково розірвати контракт з викладачем Інституту журналістики Микитою Василенком, якого звинувачують у сексизмі. Рішення набере чинності 30 грудня 2024 року.

Про це йдеться в офіційній заяві КНУ.

Дії професора були визнані такими, що суперечать основним етичним принципам університетської спільноти та завдають шкоди репутації Університету.

“Це рішення базується на висновках вченої ради ННІ журналістики, Постійної комісії Вченої ради Університету з питань етики та інших колегіальних органів, які встановили порушення професором норм Етичного кодексу університетської спільноти, умов контракту й загальних етичних стандартів”, — йдеться у повідомленні.

Основними порушеннями стали: невідповідність поведінки нормам законодавства України, зокрема в частині забезпечення рівних прав жінок і чоловіків, а також нехтування принципами толерантності і моральних цінностей, закладеними в Етичному кодексі університетської спільноти.

“Комісія наголосила, що така поведінка не лише шкодить Університету, але й суперечить моральним і професійним стандартам, що очікуються від викладачів, особливо в умовах воєнного часу”, — зазначили в КНУ.

Відповідно до рішення Вченої ради ННІ журналістики та Постійної комісії з питань етики, ректор університету підписав наказ про дострокове припинення контракту з професором Василенком, який буде розірваний 30 грудня 2024 року.