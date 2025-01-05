Після смерті 116-річної японки, найстарішою людиною планети стала черниця з Бразилії Інах Канабарро Лукас, якій станом на 5 січня 116 років 211 днів.

Про це йдеться на сайті Книги рекордів Гіннеса.

За даними джерела, Інах отримала титул найстарішої із людей, що сьогодні живуть після смерті японки Томіко Ітоокі, що підтверджено LongeviQuest.

Попередня рекордсменка Томіко Ітоока померла у будинку для людей похилого віку в ніч на 29 грудня 2024 року, хоча її смерть не була підтверджена до 4 січня.

Інах, яка за збігом є також найстарішою черницею у світі, народилася 8 червня 1908 року в Сан-Франциско-ді-Ассіс у Ріу-Гранді-ду-Сул, Бразилія. У дитинстві Інах була настільки худою дитиною, що багато хто не думав, що вона доживе до дорослого життя.

Подейкують, що Інах є останньою живою людиною, яка народилася в 1908 році, і однією з трьох живих людей, які народилися в 1900-х роках.