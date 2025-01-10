Книга української письменниці Вікторії Амеліної War & Justice Diary: Looking at Women Looking at War ("Щоденник війни і правосуддя: Дивлячись на жінок, які дивляться на війну") увійшла до рейтингу 40 найочікуваніших книг 2025 року.

Про це повідомляє BBC.

Майбутнє видання відзначили як сміливу книгу, що відображає історії жінок під час війни. Передмову до книги написала відома канадська письменниця Маргарет Етвуд.

У книзі зібрані унікальні матеріали: фотографії, щоденники, інтерв’ю та свідчення, які Вікторія Амеліна збирала під час війни.

Книга розповідає про долі українських жінок, зокрема:

лауреатки Нобелівської премії миру Олександри Матвійчук;

адвокатки та військової Євгенії Закревської;

правозахисниці Лариси Денисенко;

бібліотекарки Юлії Какулі-Данилюк із Капитолівки, яка допомогла знайти щоденник окупації закатованого письменника й волонтера Володимира Вакуленка.

Книга вийде друком в американському видавництві St. Martin’s Press 18 лютого 2025 року.

Про авторку

Вікторія Амеліна трагічно загинула внаслідок ракетного удару по Краматорську в липні 2023 року у віці 37 років. Вона була українською письменницею та громадською діячкою, членкинею PEN Ukraine і правозахисницею.