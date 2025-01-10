Про це повідомляє BBC.

Майбутнє видання відзначили як сміливу книгу, що відображає історії жінок під час війни. Передмову до книги написала відома канадська письменниця Маргарет Етвуд.

У книзі зібрані унікальні матеріали: фотографії, щоденники, інтерв’ю та свідчення, які Вікторія Амеліна збирала під час війни.

Книга розповідає про долі українських жінок, зокрема:

  • лауреатки Нобелівської премії миру Олександри Матвійчук;
  • адвокатки та військової Євгенії Закревської;
  • правозахисниці Лариси Денисенко;
  • бібліотекарки Юлії Какулі-Данилюк із Капитолівки, яка допомогла знайти щоденник окупації закатованого письменника й волонтера Володимира Вакуленка.

Книга вийде друком в американському видавництві St. Martin’s Press 18 лютого 2025 року.

Про авторку

Вікторія Амеліна трагічно загинула внаслідок ракетного удару по Краматорську в липні 2023 року у віці 37 років. Вона була українською письменницею та громадською діячкою, членкинею PEN Ukraine і правозахисницею.