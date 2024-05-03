Під час телемарафону речник Міністерства оборони розповів, хто з держслужбовців може відправитися на службу у Збройні Сили.

Зміняться правила бронювання від мобілізації для чиновників. Особливо це стосуватиметься молодих чоловіків, які очолюють певні департаменти або підрозділи. Вони можуть бути призвані на військову службу.

Про це розповів речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін під час телемарафону.

“Є чіткі критерії, які трохи змінилися. Тепер будуть заброньовані державні службовці категорії А – це голови селищних та міських рад, тобто ті, хто керує структурами та очолює державні та місцеві органи управління”, – сказав він.

Наприклад, категорії Б та В тепер заброньовані на 50%. Серед них можуть бути керівники територіальних органів, апаратів місцевих держадміністрацій, самостійних структурних підрозділів і їх заступники.

“Тобто люди, які очолюють певні департаменти чи підрозділи, можуть бути мобілізованими. Ну, а категорія В – це вже виконавці”, – пояснив речник Міноборони.

Також відстрочку від військової служби матимуть керівники державного управління, судді, представники Нацполіції, Національної гвардії, а також фахівці з кіберзахисту.