Про це пара розповіла в інтервʼю “Суспільному”.
Наречені приїхали в Марганець, щоб повідомити батьків Івана про весілля, але потрапили під ворожий обстріл.
Тетяна отримала черепно-мозкову травму та осколкові поранення, через які заново вчилася ходити. Іван, накривши її собою, втратив праву руку та зір, а також впав у кому.
Коли ж Іван вийшов з коми, просив кохану його покинути.
“Я розумів, що я не хочу бути тягарем. І дряпав на листочку: “Покинь мене, тобі це не потрібно”, — розповідає Іван.
Проте пара все ж одружилася. Попри пережите, подружжя не здалося – тепер вони допомагають людям, які втратили зір через війну, і разом будують майбутнє.
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