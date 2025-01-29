Іван і Тетяна познайомилися у лікарні Кременчука: військовий лікувався після поранення, а дівчина працювала медсестрою. Це було кохання з першого погляду – уже через місяць Іван зробив Тетяні пропозицію.

Про це пара розповіла в інтервʼю “Суспільному”.

Наречені приїхали в Марганець, щоб повідомити батьків Івана про весілля, але потрапили під ворожий обстріл.

Тетяна отримала черепно-мозкову травму та осколкові поранення, через які заново вчилася ходити. Іван, накривши її собою, втратив праву руку та зір, а також впав у кому.

Коли ж Іван вийшов з коми, просив кохану його покинути.

“Я розумів, що я не хочу бути тягарем. І дряпав на листочку: “Покинь мене, тобі це не потрібно”, — розповідає Іван.

Проте пара все ж одружилася. Попри пережите, подружжя не здалося – тепер вони допомагають людям, які втратили зір через війну, і разом будують майбутнє.