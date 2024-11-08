Суд виніс вирок у справі жителя Харківської області, який під час окупації Куп'янського району підтримував російську агресію, організувавши трансляцію російських телеканалів у регіоні.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Як з’ясувалося, колишній інженер радіо-телестанції на території Куп’янського району співпрацював з російськими окупантами, підпільно використовуючи українські частоти для ретрансляції каналів “перший канал”, “нтв” та “росія-1” – основних рупорів пропаганди кремля.

“У червні 2022 року зловмисник дав інтерв’ю ворожій пропагандистці Мар’яні Наумовій, яка закликала до захоплення України та вчинення масових репресій проти українців, зокрема дітей”, – повідомили в СБУ.

Суд визнав його винним у колабораційній діяльності та виправдовуванні російської агресії, зокрема за статтями ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) і ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України.

Окрім основного покарання, зловмисника позбавили права обіймати певні посади на 10 років після звільнення.

Затримання колаборанта провели співробітники СБУ та Національної поліції в Харківській області під керівництвом Куп’янської окружної прокуратури.