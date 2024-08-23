Суд виніс вирок юристу-колаборанту, який шпигував за блокпостами ЗСУ в Краматорську. За інформацією СБУ, цей чоловік, що раніше проживав у Росії, був завербований ФСБ і почав співпрацювати з російськими спецслужбами навесні 2023 року.

Про це повідомляє СБУ.

ФСБ найбільше цікавили координати блокпостів і укріплень в Краматорську та його околицях. Для збору цієї інформації інформатор обходив місцевість, приховано фіксуючи необхідні локації, а потім переносив їх на гугл-карти, щоб передати дані своїм кураторам.

За виконані завдання колаборанту обіцяли фінансову винагороду, яку мали переказувати на його банківську картку, а також сприяння у втечі до Росії. Проте плани зловмисника були зірвані СБУ, яка затримала його влітку 2023 року під час підготовки до втечі. Під час обшуку в нього вилучили два мобільні телефони та SIM-карти, за допомогою яких він контактував з ФСБ.

На основі доказів, зібраних СБУ, суд визнав його винним у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України) та засудив до 14 років позбавлення волі.