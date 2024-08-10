Колаборанта, що співпрацював з російською розвідкою та передавав інформацію про вогневі позиції ЗСУ, засудили до 13 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Колаборант, який передавав російській розвідці інформацію про артпозиції ЗСУ під Покровськом, отримав 13 років тюрми. Завдяки матеріалам Служби безпеки, стало відомо, що він фіксував координати опорних пунктів та вогневих позицій українських військ, об’їжджаючи прифронтові селища.

Контррозвідка СБУ затримала колаборанта, який дистанційно передавав розвіддані російській розвідці через бойовиків окупаційних угруповань на східному фронті.

Він використовував голосові повідомлення в месенджері та вийшов на зв’язок з ворогом через прокремлівські Телеграм-канали. Під час обшуку у його помешканні знайшли мобільний телефон, призначений для комунікації з окупантами.

Суд визнав винним зловмисника у колабораційній діяльності та наданні допомоги збройним формуванням держави-агресора, призначивши йому 13 років тюрми з конфіскацією майна.