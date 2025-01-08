Відомий бренд Louis Vuitton презентував модульний шоурум у Нью-Йорку, присвячений співпраці з японським художником Такаші Муракамі. Цей простір став одним із семи глобальних пунктів, поряд із Лондоном, Міланом, Сеулом, Шанхаєм, Сінгапуром і Токіо, де відзначається повернення культової колаборації. Бутик у районі Сохо прикрашений фірмовими квітковими візерунками та кольоровим монограмним дизайном Муракамі.

Про це повідомляє HypeBeast.

“Це єдиний у США простір, повністю присвячений новій колекції співпраці Louis Vuitton і Такаші Муракамі”, – заявили представники бренду.

Шоурум складається з кількох тематичних модулів. Один із них — виставковий простір у зеленому кольорі, де демонструються архівні колекції бренду, зокрема легендарні серії Eye Love Monogram (2003/2005), Monogram Blossom (2003) і Monogram Cerise (2005). У спеціально створеному кінозалі показують цифрові фільми Superflat, створені художником ще 20 років тому.

У торговій зоні представлені нові роботи співпраці, зокрема оновлений Monogram Multicolore, Superflat Panda і Superflat Garden. Клієнти, які зроблять покупку, отримають спеціальний жетон для футуристичного торгового автомата, що видає колекційні наліпки, гральні карти та портативні ігри з символікою LV x Murakami.

У межах шоуруму працює станція догляду, яка пропонує послуги заміни деталей, очищення тканин і реставрації ручного розпису. Ще одна цікава локація — кафе, створене в стилі Муракамі. Відвідувачі, які придбають вироби з нової колекції, можуть скуштувати напої, такі як капучино з корицею, ройбуш-лате та веганський гарячий шоколад у чашках з ексклюзивним дизайном LV x Murakami.