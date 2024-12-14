Нового лідера вперше обирала колегія виборців, а не самі громадяни Грузії. У списку Кавелашвілі був лише одним кандидатом. Під парламентом тривають протести.

Для того, щоб вибори вважалися такими, що відбулися, у них повинні були взяти участь більша частина членів колегії. Для обрання кандидата у першому турі потрібно не менше 2/3 голосів виборців, тобто 200.

Список депутатів від органів місцевого самоврядування, згідно із даними грузинської ЦВК, опозиційні партії не висували. Їхні 55 місць віддали “Грузинській мрії”.

Таким чином, “Грузинська мрія” мала 211 представників у виборчій колегії: 89 із парламенту, 13 із Вищої ради Аджарії та 109 із муніципальних зборів.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі раніше заявила, що нелегітимний парламент не зможе обрати нового главу держави. За її словами, відповідно, інавгурація не відбудеться, а її мандат продовжиться до обрання нового президента новим парламентом.

Вранці у Тбілісі під стінами парламенту Грузії зібралось кілька сотень людей. Частина з громадян прийшла зі своїми дипломами про вищу освіту. Зробили це в знак того, що в єдиного кандидата у президенти немає вищої освіти. Люди вважають його некваліфікованим для того, аби бути президентом.