Відповідне повідомлення опублікував актор театру Ілля Чопоров.
Чопоров пояснив, що колектив театру довго утримувався від коментарів, оскільки ситуація “стосується не лише репутації чи страху втратити роботу, а банальної особистої безпеки”.
“Поки відкрито слідство і людина перебуває на посаді художнього керівника, ми не можемо почуватися в безпеці в місці, яке ми звикли називати своїм другим домом”, — зазначив актор.
Частина працівників театру вже подала заяву до КМДА з вимогою відсторонити Білоуса від керівної посади. Актори підкреслили, що “час змінився, але деякі люди, на жаль, ні”, і що вони готові зробити все для того, щоб справедливе розслідування завершилось належним чином.
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