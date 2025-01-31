Колектив Молодого театру оприлюднив вимогу відсторонити Андрія Білоуса від посади художнього керівника на фоні звинувачень у сексуальних домаганнях, висунутих проти нього студенткою університету Карпенка-Карого.

Відповідне повідомлення опублікував актор театру Ілля Чопоров.

Чопоров пояснив, що колектив театру довго утримувався від коментарів, оскільки ситуація “стосується не лише репутації чи страху втратити роботу, а банальної особистої безпеки”.

“Поки відкрито слідство і людина перебуває на посаді художнього керівника, ми не можемо почуватися в безпеці в місці, яке ми звикли називати своїм другим домом”, — зазначив актор.

Частина працівників театру вже подала заяву до КМДА з вимогою відсторонити Білоуса від керівної посади. Актори підкреслили, що “час змінився, але деякі люди, на жаль, ні”, і що вони готові зробити все для того, щоб справедливе розслідування завершилось належним чином.