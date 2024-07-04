Народна депутатка, членкиня фракції "Слуга народу", заступниця голови Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар’яна Безугла зазначає, що росіянами залишилося менш ніж два кілометри до основної дороги, яке веде до міст Вугледар і Курахове Донецької області.

Про це нардепка повідомила на своїй сторінці у Facebook.

“Росіяни наближаються до основної дороги та перехрестя, яке веде на Вугледар і Курахове. Це відбувається саме зараз, і до цієї дороги їм залишилося менше двох кілометрів. Основний шлях забезпечення Вугледарського гарнізону. Додаткові шляхи сполучення для техніки і сил підтримки від села Водяного до річки практично всі в низині, а отже, опиняться під вогневим контролем”, – пише Безугла.

Вона підкреслює, що військові “вимушені триматися в «голих» посадках”, оскільки немає підготовлених позицій та не побудовані фортифікаційні споруди.

За словами Безуглої, генерал Содоль нібито призначає на цьому критичному напрямку керувати “тилового майора з Одеси, який не має бойового досвіду і поділяє «ватні» погляди, як і сам Содоль”.

“Ворог виходить на шлях, що веде фактично в тил Вугледару, використовуючи ті ж підходи, що й раніше багато разів. Бо наші генерали не вчаться на помилках, вони вважають, що не можуть помилятися — це аксіома! Вони наказують утримувати точки на карті, а не висоти. Навіть на третій рік повномасштабної війни не приділяють належну увагу захисту ключових логістичних сполучень і не вживають додаткові заходи, коли це ще можливо. Елементарні помилки повторюються з такою завзятістю, що виникає питання: це така деградація рішень і неспроможність вчитися, чи все ж пряма робота на ворога”, – обурюється Мар’яна Безугла.

Народна депутатка також просить Президента втрутитися у цю ситуацію, оскільки, на думку Безуглої, військове керівництво “безнадійно відстало від свого мобілізованого війська, і це не змінити”.