На тимчасово окупованому Кримському півострові Росія продовжує реалізовувати колоніальну політику, що призводить до зміни етнічного складу регіону, переслідування кримських татар та свідомого знищення культурної і мовної ідентичності корінних народів. Про це заявила Ольга Куришко, постійна представниця президента України в Автономній Республіці Крим, під час медіабрифінгу, присвяченого порушенням прав національних меншин у Криму в умовах російської окупації.

Ольга Куришко зазначила, що системна політика Російської Федерації залишається незмінною протягом століть. Вона охарактеризувала це як класичну колоніальну стратегію, що передбачає заселення Криму лояльними до Росії громадянами. За різними оцінками, до мільйона росіян було незаконно переміщено на півострів, що не лише змінює демографічну ситуацію, але й створює асиміляційний тиск на місцеве населення.

Куришко підкреслила, що умови для розвитку кримськотатарської мови та культури практично відсутні. Вона зазначила, що кримськотатарська мова знаходиться на межі зникнення, а українська мова є майже недоступною. Два міжнародні суди вже зафіксували ці порушення прав людини.

Крим став «хабом технологій асиміляції», а Росія роками впроваджує репресивні моделі щодо корінних народів, зазначила Юлія Тищенко, голова ради Українського незалежного центру політичних досліджень. Вона акцентувала увагу на тому, що Росія реалізує зачистку нелояльних спільнот, забороняючи представницькі органи, такі як Меджліс, та руйнуючи самоврядування.

Тищенко також звернула увагу на те, що в школах, де формально викладається кримськотатарська мова, «виховна робота» зводиться до святкувань, які не мають жодного стосунку до культури та історії кримських татар, наприклад, «дня народження Чехова» чи «приєднання Криму до Росії».

Вона підкреслила, що діти 4–7 класів беруть участь у заходах під гаслами «Служу народу Росії» та зустрічах з різними мілітарними організаціями, що свідчить про повне стирання історичної пам’яті у молодого покоління.