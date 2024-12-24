Повернення Фабіо Очоа, одного з ключових спільників Пабло Ескобара, до Колумбії після понад 20 років ув’язнення у США стало резонансною подією. Деякі жертви злочинів Медельїнського картелю висловлюють своє обурення через рішення колумбійської влади дозволити Очоа залишатися на волі без жодних звинувачень.

Про це повідомляє The Guardian.

Жертви картелю наголошують, що Очоа має співпрацювати із правозахисними організаціями, які прагнуть пролити світло на одну з найкривавіших епох в історії Колумбії. Вони також закликають прокуратуру розпочати допити Очоа щодо його можливого зв’язку із масовими вбивствами, викраденнями та терористичними актами.

“Більшість злочинів Медельїнського картелю залишається у безкарності. Ми, разом із тисячами жертв, сподіваємося дізнатися правду про відповідальність Очоа та його союзників”, – написав у соціальних мережах Хуан Мануель Галлан, старший брат убитого кандидата в президенти Луїса Карлоса Галлана.

Очоа, якого депортували до Колумбії після відбуття покарання у США за звинуваченням у наркоторгівлі, не був притягнутий до відповідальності за жодні вбивства у Колумбії. При цьому він заявив журналістам, що був “обманутий” американськими прокурорами і вже “сплатив за свої злочини” у рідній країні, відбувши кілька років ув’язнення у 1990-х.

“Роки ув’язнення не мають значення для тих із нас, хто є жертвами картелю. Те, що дійсно приносить відчуття справедливості – це правда”, – наголосив Гонсало Енріке Рохас, який у 1989 році втратив батька через вибух літака, організований картелем.

Його організація “Колумбія з пам’яттю” планує домагатися зустрічі з Очоа для отримання нових деталей про злочини картелю.

Попри обурення громадськості, очільники правозахисних організацій вважають, що цей випадок відкриває нові можливості для розслідування минулих злочинів Медельїнського картелю, які залишили глибокий слід у сучасній історії Колумбії.