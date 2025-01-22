Президент Володимир Зеленський звернувся до українців на День соборності, підкреслюючи, що незалежно від місця перебування громадяни України залишаються частиною нації.

Він записав своє звернення на Софійській площі в Києві, де був проголошений Акт злуки.

“Історичне місце. Місце сили. Місце мудрості, яку дають нам події, що сталися тут понад сто років тому, і подальші епізоди нашої історії, які доводять: коли ми боремось, то неодмінно ми здобуваємо своє, але коли ми сваримось, тоді своє втрачаємо”, – зазначив президент.

Зеленський наголосив, що, хоча Правобережна та Лівобережна Україна об’єдналися в єдину державу, амбіції, розбрат і вороги не дали самостійній Україні існувати довго. Він також підкреслив, що день початку повномасштабного вторгнення Росії, 24 лютого 2022 року, став вирішальним моментом для єдності та віри в Україну.

“Українці всі об’єднались. Не декларативно, не на папері, не за якоюсь командою, а за покликом всередині… Мільйони з нас – разом. І разом змогли вистояти, зберегти Україну, дати відсіч окупанту. У цьому слові ‘разом’ прихована сила українців. Це про нас, про те, на що здатні ми, коли ми обираємо не власні амбіції, а Україну”, – заявив Зеленський.

Президент також зазначив, що на початку війни, незважаючи на відсутність достатньої кількості зброї для добровольців, вистачило хоробрості, небайдужості та віри в Україну. “Вистачило сили всіх нас, усіх тих, хто доводить: рідна земля не закінчується межею власного подвір’я. Ось це і є соборність. Ось це – та єдність, яка необхідна, аби вибороти своє, своє право жити в мирі”, – підкреслив президент.

Зеленський додав, що українська єдність – це не лише два береги Дніпра, а й весь світ.

“Хоч би де ми були, всі ми, хто народився в різних містах, містечках, селах, усі наші воїни, медики, волонтери, вчителі, енергетики, всі, хто сьогодні, хоч би де він був, скаже: ‘Я – українець! Я – українка!'”, – сказав він.