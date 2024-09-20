Президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку до перемовин в США, які відбудуться на наступному тижні, та висловив свої очікування від Джо Байдена та обох кандидатів у Президенти США.

Про це йдеться у вечірньому зверненні глави держави.

Український лідер сказав, що наразі триває активна підготовка до перемовин в Америці. На заході мають бути присутніми чинний Президент США Джо Байден, представники обох партій у Конгресі та обидва кандидати в Президенти США – Дональд Трамп та Камала Гарріс.

“Ми в Україні завжди будемо вдячними Америці за підтримку нашої незалежності – за всю надану допомогу, щоб Україна вистояла в цій війні. І тепер ми представимо цілком конкретний план, як Україні в цій війні не просто вистояти, не просто тримати рівень спротиву, як зараз, але саме зараз посилитися – посилитися так, щоб реально наблизити справедливий мир, реально наблизити перемогу”, – сказав Президент.

За словами Зеленського, американська підтримка є дуже важливою для України, й наша країна дуже на неї розраховує.

“Україна розраховує на цю підтримку. Дуже. І це справедливо. Бо коли один народ виграє битву за свою незалежність і дотримання міжнародного права, увесь світ виграє. І саме так має бути”, – наголосив глава держави.