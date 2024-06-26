Двосторонню безпекову угоду між Україною і Європейським Союзом мають підписати у четвер 27 червня під час саміту лідерів.

Про це повідомляє “Інтерфакс-Україна“, цитуючи європейського дипломата у Брюсселі, що обіймає високу посаду.

У своєму анонімному коментарі співрозмовник журналістів зазначив, що у Брюсселі буде “спеціальний гість, ім’я якого нам не дозволено називати, але ви всі написали про це”, вочевидь натякаючи на президента України.

“І ви також знаєте, що завтра після “сімейної фотографії” (лідерів ЄС) буде підписано зобов’язання щодо гарантування безпеки”, – сказав посадовець.

Саміт ЄС відбудеться у Брюсселі в четвер і п’ятницю, 27-28 червня.

Рада ЄС затвердила текст безпекової угоди України з Євросоюзом 25 червня. Анонімний співрозмовник ЗМІ, який анонсував схвалення на цю дату, сказав також, що підписання відбудеться у найближчі дні після того, “у середу або четвер”.