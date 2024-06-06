Про це розповів заступник голови комітету Верховної ради з питань прав людини Руслан Горбенко в інтерв’ю “Укрінформу”.
Останнім часом шириться все більше заяв про побиття військовозобов’язаних працівниками ТЦК. За словами Горбенка, для того, щоб зменшити кількість таких випадків, необхідно проводити розслідування та ретельний відбір кандидатів до військкоматів, зокрема, з урахуванням їхнього психологічного стану,
“Наразі почали ширитись заяви про побиття або навіть вбивства осіб від рук співробітників ТЦК. Звісно, необхідно проводити розслідування таких випадків, ретельні перевірки співробітників центрів комплектування. Були випадки, коли саме їхня некомпетентність ставала причиною конфліктів. Тому дуже важливий належний відбір кандидатів до ТЦК, зокрема, з урахуванням їхнього психологічного стану та підготовки для спілкування з військовозобов’язаними”, — вважає депутат.
На його думку, це зробить мобілізацію ефективнішою та вибудує довіру суспільства до центрів комплектування. Водночас Горбенко заявив, що є випадки, коли представники ТЦК можуть застосувати силу.
“Наприклад, представники ТЦК можуть застосовувати силу, вдаватись до примусових заходів у випадках, коли громадяни відмовляються виконувати законні вимоги щодо мобілізації. Такі дії також можуть бути обґрунтовані у випадках затримання осіб, які самовільно залишили військову частину або місце служби”, — пояснив нардеп.
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