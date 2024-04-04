Про це в ефірі Радіо Свобода повідомив речник Повітряних сил ЗСУ, майор Ілля Євлаш.

Згідно з висловлюванням Євлаша, дві групи льотчиків навчаються в Данії та США, де вони опановують навички польоту на F-16 та вдосконалюють свою майстерність.

Щодо питання про час передачі винищувачів та їхнього використання в українському повітрі, Євлаш зауважив, що ця інформація поки що залишається конфіденційною.

“Коли саме відбудеться передача, коли саме ми побачимо винищувачі у небі України, напевно розголошувати не варто. Аби ворогу була несподіванка. Звісно, як тільки про це можна буде говорити, ми розповімо українцям, оскільки всі дуже чекають”, — сказав речник Повітряних сил.

Майор також зазначив, що винищувачі F-16 будуть використовуватися для збивання ракет, що нападають на українські міста, та для протидії авіації окупантів, яка активно використовує керовані авіабомби.