Про це повідомляє громадська організація Центр протидії корупції.

Як йдеться, про це ЦПК стало відомо з декларації посадовця – у щорічній декларації за 2023 рік він зазначає вже нову посаду у МЗС. Імовірно, що призначення відбулося на початку цього року.

До цього Замлинський, обіймаючи посаду заступника міністра оборони, опікувався фінансовими питаннями. У 2022-2023 роках урядовець погоджував контракти із закупівлі продуктів харчування для Сил оборони за завищеними цінами, зокрема скандального контракту із “яйцями по 17”.

“Безумством є призначити послом з особливих доручень посадовця, який закривав очі на корупційне пекло в держазакупівлях Резнікова. Якщо ж посадові обовʼязки Замлинського в будь-який спосіб стосується зброї – таке рішення є злочинним”, – написав голова правління ЦПК Віталій Шабунін.

Як інформацією “Дзеркала тижня”, під час розгортання скандалу Замлинський також контролював усі підрозділи оборонного відомства, які мали б відслідковувати корупційні дії в Міноборони: “включно із антикоруправлінням, внутрішнім аудитом та інспекцією”.