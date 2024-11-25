Про це повідомляє Politico.
“США повинні зробити все можливе, щоб підтримати українців. Тайвань ще має час”, – наголосила вона.
Ця заява пролунала на тлі слів адмірала Семюела Папаро, очільника Індо-Тихоокеанського командування США, про те, що постачання зброї Україні впливає на готовність США до потенційного конфлікту в Азії. Зокрема, мова йде про скорочення запасів таких озброєнь, як системи Patriot та ракети класу “повітря-повітря”.
Цай Ін-вень також підкреслила, що перемога України стане потужним стримувальним чинником для майбутньої агресії, натякаючи на загрози з боку Китаю.
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