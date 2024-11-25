Про це повідомляє Politico.

“США повинні зробити все можливе, щоб підтримати українців. Тайвань ще має час”, – наголосила вона.

Ця заява пролунала на тлі слів адмірала Семюела Папаро, очільника Індо-Тихоокеанського командування США, про те, що постачання зброї Україні впливає на готовність США до потенційного конфлікту в Азії. Зокрема, мова йде про скорочення запасів таких озброєнь, як системи Patriot та ракети класу “повітря-повітря”.

Цай Ін-вень також підкреслила, що перемога України стане потужним стримувальним чинником для майбутньої агресії, натякаючи на загрози з боку Китаю.