Колишня президентка Тайваню Цай Ін-вень заявила, що Сполучені Штати повинні надавати пріоритет допомозі Україні, незважаючи на зростаючу загрозу китайського вторгнення через Тайванську протоку.

Про це повідомляє Politico.

“США повинні зробити все можливе, щоб підтримати українців. Тайвань ще має час”, – наголосила вона.

Ця заява пролунала на тлі слів адмірала Семюела Папаро, очільника Індо-Тихоокеанського командування США, про те, що постачання зброї Україні впливає на готовність США до потенційного конфлікту в Азії. Зокрема, мова йде про скорочення запасів таких озброєнь, як системи Patriot та ракети класу “повітря-повітря”.

Цай Ін-вень також підкреслила, що перемога України стане потужним стримувальним чинником для майбутньої агресії, натякаючи на загрози з боку Китаю.