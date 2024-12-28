Репортаж зі своїм коментарем Наталія Гуменюк виклала на своїй сторінці у Фейсбук.

Матеріал вийшов на телеканалі «Ми — Україна» в рамках національного телемарафону. В ньому йдеться про реабілітаційний центр у Карпатах, де українські військові проходять лікування за Програмою психологічного відновлення для військових та їхніх сімей.

В репортажі Наталія Гуменюк представлена як представниця Головного управління психологічної підтримки персоналу ЗСУ.

Вона єдина, окрім військових та їхніх дружин, дає коментар про діяльність реабілітаційного центру. В ньому немає інших фахівців чи меценатів, за ініціативи яких було створено центр.

“Це була ініціатива великого бізнесу, такого, який здатний допомогти військовим відновитися. Відновлення тут було поставлене саме на акцент родинний, спілкування з родиною військовослужбовця, який з нею давно не бачився, і занурення у цивільний соціум для того, щоби була соціалізація військових, які довгий час проводять в умовах бойових дій і втрачають певний зв’язок з цивільним життям”, — каже вона в коментарі в сюжеті.

Допис у Фейсбуці Гуменюк підписала словами: “Важлива частина роботи сьогодні. Реабілітація військових в Карпатах”.

Більше публічних коментарів від неї щодо своєї нової діяльності не було.

Нагадаємо, у квітні Наталію Гуменюк звільнили з посади керівниці Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України. У червні її призначили заступницею начальника управління комунікацій Оперативного командування “Південь”.