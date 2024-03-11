Як повідомила пресслужба Служби безпеки України, завдяки доказовій базі СБУ та ДБР реальний термін ув’язнення отримав колаборант, який очолював окупаційну адміністрацію рф у Балаклії.

На цій «посаді» він поширював кремлівський режим на території міста, у тому числі допомагав загарбникам проводити репресії проти учасників руху опору.

Правоохоронці затримали зловмисника під час звільнення Куп’янська, де він переховувався від правосуддя.

За матеріалами СБУ і ДБР, суд призначив йому 14 років тюрми із позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах строком на 11 років.

Також у нього конфісковано приватне майно. Мова йде про елітну нерухомість загальною площею майже 200 м², а також позашляховик преміум-класу.