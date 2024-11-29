Правоохоронці повідомили про підозру експрацівнику державного підприємства, який протягом 2022-2024 років організував незаконне бронювання працівників, підробляючи офіційні документи.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

“Колишній провідний інженер, використовуючи доступ до внутрішньої документації, фальсифікував накази Міністерства економіки, додаючи до переліку стратегічно важливих підприємств певні приватні компанії”, – зазначили у прокуратурі.

Ці фірми фактично не мали статусу стратегічно важливих, тому їхні працівники не могли бути звільнені від призову. Однак на основі підроблених документів до територіальних центрів комплектування подавалися запити для відстрочки від мобілізації.

“На підставі фальсифікованих наказів понад 450 осіб отримали незаконне бронювання”, – йдеться у повідомленні.

Крім того, виявлено факти виготовлення підозрюваним документів, які надавали право військовозобов’язаним виїжджати за кордон.

Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють інших осіб, які могли брати участь у схемі, а також потенційних спільників. Санкція статті, за якою висунули підозру, передбачає до 8 років позбавлення волі.