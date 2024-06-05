Колишній начальник Генерального штабу Молдови регулярно передавав секретну інформацію російським спецслужбам, звітуючи про внутрішню політичну ситуацію в країні та про візити представників Міноборони України, які купували військову техніку і боєприпаси для ЗСУ.

Журналісти-розслідувачі з The Insider і “Маленькая страна” отримали доступ до листування в Telegram Горгана з його куратором — полковником Головного розвідувального управління РФ Олексієм Макаровим.

Горган був радянським офіцером. З 2013 року, вже в чині генерала, він зайняв посаду начальника Генерального штабу Молдови, але через конфлікт з міністром оборони Анатолієм Шалари був змушений залишити посаду. У 2019 році, після перемоги на президентських виборах ставленика Москви Ігоря Додона, Горган знову очолив Генштаб. Він обіймав цю посаду до вересня 2021 року, доки новий президент Майя Санду не відправила його у відставку.

Джерела журналістів у розвідці припускають, що активні контакти Горгана з російською розвідкою почалися з 2004 року. Переважно контакти йшли через військових аташе в Кишиневі, а Макаров взяв шефство над Горганом у 2019 році. Особливо активно вони почали контактувати у квітні 2022 року, тобто вже після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Судячи з їхнього листування, ГРУ особливо цікавило, яке озброєння Київ закуповує у сусідніх країнах, зокрема в Молдові. Горган доповідає:

“Український “Укроборонекспорт” намагається у Молдови викупити (або забрати за допомогою “партнерів”) 6 [винищувачів] Міг-29, які перебувають у Маркулештах. Дуже сильно наполягають. Поки що літаки на місці. Операцію хочуть провернути через підставну фірму з Обʼєднаних Арабських Еміратів найближчим часом”.

Ось ще кілька повідомлень від Горгана:

“Залізничні потяги з пальним йдуть з території Молдови, а саме з села Етулія — до населеного пункту України Рені. Потяги із паливом рухаються лише вночі, вдень стоять на місці, щоб не стати мішенню ВКС РФ”.

“Українці вже 3 тижні ходять по нашому Міністерству оборони і просять все підряд, особливо снаряди до артилерії”.

“Треба швидше перекрити кордон із Румунією! Це велика дірка! Звідти дуже багато вантажів надходить до України. Особливо військових вантажів! У румунів ще працюють деякі військові заводи з виробництва озброєння та боєприпасів”.

У Міністерстві оборони Молдови залишилося чимало ставлеників Горгана, які надають йому секретну інформацію. Ось що він писав Макарову:

“Представники України вийшли на представників нашого Міноборони, щоб знайти звʼязок із військовим заводом МЕЗОН. Це колишній завод радіоелектроніки в Кишиневі. Він випускав різну електроніку для потреб Радянської армії. Тепер представники України дуже зацікавлені в ремонті та передачі технічної документації для тактичного комплексу “Точка-У”! Йдеться саме про радіоелектронну складову цього комплексу, який виробляли в Кишиневі. Насамперед йдеться про електронні блоки управління “Точки-У”! Цей контакт стався вчора! Вони з України зателефонували одному нашому офіцеру з Головного штабу та попросили допомоги”.

Щодо внутрішньої обстановки у країні Горган писав, що ненавидить Майю Санду, яка позбавила його посади.

Він постійно “бомбив” повідомленнями Макарова, що в Молдові все готове до вторгнення російських військ:

“Нам терміново потрібне очищення країни від усякої фашистської мерзоти! Багато хто готовий. Передайте… Час настав. Я всю ситуацію в армії тримаю на контролі… Тут, на радість, немає “Азову” та інших нацформувань, а з політиками розберемося швидко”.

Де зараз Ігор Горган?

Напередодні масової висилки російських дипломатів із Молдови в липні 2023 року Горган перестав виходити на звʼязок з Макаровим і влаштувався до представництва ООН у справах біженців у Кишиневі (UNHCR-Moldova). Це агентство бере на облік усіх вимушених переселенців із України та допомагає їм облаштуватися на новому місці. Горган займається доставкою гуманітарної допомоги для українських дітей.