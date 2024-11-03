Євген Борисов, якого підозрюють у легалізації майна злочинним шляхом, під час перебування у СІЗО намагався оформити собі групу інвалідності.

Про це повідомляє “Главком” з посиланням на дані судового реєстру.

Видання нагадує, що Борисов перебував у СІЗО уже більше року. При цьому, як свідчать матеріали суду, сторона захисту протягом останніх дев’яти місяців добивалася направлення Борисова на медико-соціальну експертну комісію для оформлення інвалідності.

Крім цього, за інформацією слідства, наразі підозрюваний Борисов звільнений зі Збройних Сил України за станом здоров’я зі зняттям з військового обліку. Це означає, що у разі застосування до нього запобіжного заходу, не пов’язаного із триманням під вартою, колишній керівник Одеського обласного ТЦК може безперешкодно перетнути державний кордон.

Разом із тим, сторона захисту вимагала зміни запобіжного заходу підозрюваному, оскільки, той нібито потребу постійного нагляду лікарів. Суд відхилив ще прохання, однак зменшив розмір застави до 39,3 млн грн (до того було майже 70 млн).

Нагадаємо, у 2023 році правоохоронці викрили механізм легалізації членами сім’ї та близькими особами ексвоєнкома Євгена Борисова коштів на загальну суму понад 8,2 млн євро. За версією слідства, ці гроші одержано злочинним шляхом.

Також у 2023 році журналісти-розслідувачі виявили в Іспанії маєток та офіс, які належать матері й дружині Борисова.

Щодо Борисова уже скеровано до суду два обвинувальні акти за статтями про незаконне збагачення, ухилення від військової служби, самовільне залишення військової частини та підробку документів.

Додамо також, що Євген Борисов був затриманий при спробі втекти з України.