Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розпочне роботу як старший науковий співробітник у Центрі науки та міжнародних відносин Белфера при Гарвардському університеті.

Про це розповіли в самому Центрі.

Центр відзначив Кулебу як одного з найвпливовіших дипломатів свого покоління та глобального борця за демократію. Його призначення ж назвали “відданістю Центру Белфера вирішенню найгостріших викликів світу в епоху глибокої геополітичної невизначеності”.

Кулеба займатиметься дослідженнями щодо протидії автократії, зміцнення демократичних інститутів та створення стійких міжнародних коаліцій.

Також він планує написати книгу про останні кілька років, «яка обіцяє стати остаточним описом української війни».

В рамках своїх обов’язків Кулеба проводитиме семінари і лекції, а також планує написати книгу про події останніх років, “яка обіцяє стати остаточним описом української війни”.

Кулеба залишатиметься в Україні та кілька разів протягом академічного семестру відвідуватиме Гарвард для безпосереднього спілкування зі студентами та викладачами.