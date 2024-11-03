Раніше ЗМІ писали, що за інформацією слідства, Борисов звільнений зі Збройних сил за станом здоров’я зі зняттям з військового обліку.

Про це повідомила народна депутатка Мар’яна Безугла.

“Ексвоєнком Борисов звільнився зі Збройних Сил України через ВЛК”, — написала вона.

Нагадаємо, що раніше видання “Главком” написало, що за інформацією слідства, Євген Борисов звільнений зі Збройних сил за станом здоров’я зі зняттям з військового обліку. Як наголосили у виданні, це означає, що в разі застосування запобіжного заходу, не пов’язаного із триманням під вартою, він може безперешкодно перетнути кордон.

Спочатку ексначальник ТЦК отримував підозри в незаконному збагаченні (ст. 368-5 Кримінального кодексу України), а також в організації легалізації майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 209 ККУ).

У 2023 році Борисова затримали й помістили під варту. Спочатку суд призначив йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в сумі 150 мільйонів гривень, однак поступово суму застави зменшили до 12 мільйонів гривень.

Вже у травні, після того, як за нього внесли заставу у справі про незаконне збагачення, правоохоронці затримали Борисова прямо на виході з СІЗО та повідомили про підозру у відмиванні грошей.

А в липні правоохоронці завершили розслідування щодо Борисова у справі про виїзди на закордонні курорти під виглядом лікування після поранення на фронті.

Журналісти-розслідувачі «Української правди» торік у червні відшукали в Іспанії маєток та офіс, які належать матері й дружині начальника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова.