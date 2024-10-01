Про це повідомили у пресслужбі НАТО.

«У цей історичний день ми прощаємося з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом і вітаємо нового — Марка Рютте», — йдеться в повідомленні.

Під час підходу до журналістів на церемонії зміни генсека Столтенберг зазначив, що «Рютте добре знає НАТО, а в Альянсі добре знають його». За словами Столтенберга, у його наступника «ідеальний бекграунд», щоб стати генсеком.

«Марку, НАТО буде у надійних руках із тобою. Для мене буде легше піти, знаючи, що ти переймеш посаду генсека НАТО. Маю визнати, що йду зі змішаними почуттями — важко лишати Альянс, якому я служив 10 років. Всі люди, нації, з якими я працював, — я сумуватиму за цим. Але я йду, знаючи, що ми багато досягли разом», — сказав Столтенберг.

Рютте своєю чергою подякував Столтенбергу за лідерство в «турбулентні часи».

«Ми обидва віримо, що сильний трансатлантичний зв’язок є основою для нашого Альянсу. Можу запевнити, я зроблю все, щоб це залишалося непохитним», — сказав він.

Рютте зазначив, що серед його пріоритетів буде підтримка України, збільшення колективної безпеки тощо.