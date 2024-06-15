Полковник Володимир Гаманенко, який займав посаду заступника начальника штабу Командування Сухопутних військ Збройних сил, організував схему поборів із військових. На керівну посаду до Збройних сил України він потрапив за контрактом, укладеним у 2022 році з тодішнім Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.

Про це пише “Главком” з посиланням на дані судового реєстру.

Як стало відомо, Гаманенко організував схему поборів із військових, котрі воювали “на передку”. Вони мали “оплатити” свій обмін на переведення у військові частини, що розміщені подалі від лінії зіткнення.

До реалізації зловмисної “бізнес-ідеї” полковник Гаманенко залучив свою знайому-пенсіонерку, її сина-військовослужбовця та ще одного військового, які розподілили між собою обов’язки.

Вказана група осіб, за даними слідства, перебуваючи у Києві, Київській області та Городищі Черкаської області 18 березня 2024 року вимагали та одержали від військовослужбовця неправомірну вигоду на суму 230 тис. грн. За ці кошти вони пообіцяли розв’язати питання щодо переміщення військового, який дав хабаря, з передньої лінії фронту у тил.

У квітні 2024 року Державне бюро розслідувань оголосило підозри всім чотирьом фігурантам за зловживання впливом (ч. 3 статті 369-2 Кримінального кодексу). А вже у травні троє з них потрапили до слідчого ізолятора з можливістю вийти на волю після внесення грошової застави, розмір якої коливається у межах від 908,4 тисячі гривень до 4,5 мільйона (справа Гаманенка). Підозрювані очікують рішення суду. У випадку доведення провини за ч. 5 статті 426-1 Кримінального кодексу “Перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень” організатору злочинної схеми загрожуватиме до 12 років в’язниці.