Колишнім керівникам Служби безпеки України та понад 20 високопосадовцям ФСБ РФ було повідомлено про підозру у підривній діяльності проти України.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

20 співробітників ФСБ РФ отримали повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри. Їх звинувачують у сприянні державній зраді та допомозі керівництву СБУ в проведенні підривної діяльності проти України, а також у посиленні національної ворожнечі і ненависті, упокоренні національної честі та гідності. Крім того, їм було повідомлено про нову підозру у незаконному перешкоджанні протестним акціям.

“За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру директору ФСБ РФ в організації вчинення колишнім керівництвом СБУ державної зради, а також дій, спрямованих на розпалювання національної ворожнечі та ненависті в Україні, незаконного перешкоджання акціям протесту в 2013-2014 роках”, – йдеться у дописі.

Серед підозрюваних генерал армії – колишній керівник СБ президента РФ, заступник головнокомандувача внутрішніми військами та ще пять генералів, які займали керівні посади в ФСБ РФ.

Також було повідомлено про зміну раніше висловленої підозри екс-керівникам СБУ: колишньому голові СБУ, його першому заступникові – керівникові Антитерористичного центру та начальникові Департаменту захисту національної державності СБУ.