Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
20 співробітників ФСБ РФ отримали повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри. Їх звинувачують у сприянні державній зраді та допомозі керівництву СБУ в проведенні підривної діяльності проти України, а також у посиленні національної ворожнечі і ненависті, упокоренні національної честі та гідності. Крім того, їм було повідомлено про нову підозру у незаконному перешкоджанні протестним акціям.
“За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру директору ФСБ РФ в організації вчинення колишнім керівництвом СБУ державної зради, а також дій, спрямованих на розпалювання національної ворожнечі та ненависті в Україні, незаконного перешкоджання акціям протесту в 2013-2014 роках”, – йдеться у дописі.
Серед підозрюваних генерал армії – колишній керівник СБ президента РФ, заступник головнокомандувача внутрішніми військами та ще пять генералів, які займали керівні посади в ФСБ РФ.
Також було повідомлено про зміну раніше висловленої підозри екс-керівникам СБУ: колишньому голові СБУ, його першому заступникові – керівникові Антитерористичного центру та начальникові Департаменту захисту національної державності СБУ.
- СБУ затримала організаторку псевдореферендуму про приєднання Херсонщини до РФ
- На Закарпатті зловмисник при перевірці документів стріляв у поліцейського
- Понад 150 тисяч українців авторизувались у застосунку Резерв+, – Міноборони