Про це повідомляється на сайті БЕБ.

Зазначається, що протиправні дії обвинуваченої призвели до незаконної приватизації земельної ділянки місцевого аеропорту.

Слідство встановило, що посадовиця продала акціонерному товариству земельну ділянку площею 0,2 га, що розташована під стоянкою для літаків на території міжнародного аеропорту “Ужгород”.

Такі дії суперечать чинному законодавству, оскільки законом заборонена приватизація земельних ділянок під обʼєктами повітряного транспорту.

Під час досудового розслідування на згадувану земельну ділянку, а також на дві квартири та чотири земельні ділянки обвинуваченої наклали арешт. Фігурантці повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Наразі обвинувальний акт за ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 233 Кримінального кодексу України скеровано до суду.