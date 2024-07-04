Про це повідомив Офіс генпрокурора.

Про можливе розкрадання гуманітарки правоохоронцям повідомили інші працівників Київської міської організації Червоного Хреста.

Слідчі зʼясували, що зникли продуктові набори, постільна білизна, ковдри, матраци, крісла колісні, бинти, гумові рукавички, шприци.

Під час обшуків за місцем проживання екскерівниці, в офісі та автомобілі знайшли і вилучили гуманітарну допомогу на понад один мільйон гривень. Її передали для зберігання до Київської міської організації ЧХ.

Жінці повідомили про підозру в привласнення гуманітарної допомоги в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України). Максимальне покарання — 12 років вʼязниці.

Також встановлено, що колишній волонтер цієї організації продавав підроблені посвідчення волонтерів Червоного Хреста. Крім того, він незаконно використовував символіку організації на власному автомобілі.

У нього під час обшуку знайшли документи, які підтверджують незаконну видачу понад 300 підроблених посвідчень працівників-волонтерів, самі підроблені посвідчення, а також амфетамін.

Йому повідомили про підозру в шахрайстві, підробці документів, незаконному використанні символіки Червоного Хреста та незаконному зберіганні амфетаміну. Чоловіку загрожує до 5 років увʼязнення.