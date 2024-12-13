Колишнього генерального прокурора України Андрія Костіна мають призначити на посаду посла України в Нідерландах.

Про це повідомляє “Суспільне” з посиланням на співрозмовника в команді президента, а також співрозмовник “Української правди” в правоохоронних органах.

Водночас співрозмовник “Суспільного” зазначив, що рішення щодо наступника Костіна ще не ухвалене, але готується

Також призначення Костіна послом в Нідерландах підтвердив народний депутат Ярослав Железняк.

“По Костіну правда. Поїде у Нідерланди. Там він ще нічого не розвалював”, — написав нардеп.