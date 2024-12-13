Про це повідомляє “Суспільне” з посиланням на співрозмовника в команді президента, а також співрозмовник “Української правди” в правоохоронних органах.
Водночас співрозмовник “Суспільного” зазначив, що рішення щодо наступника Костіна ще не ухвалене, але готується
Також призначення Костіна послом в Нідерландах підтвердив народний депутат Ярослав Железняк.
“По Костіну правда. Поїде у Нідерланди. Там він ще нічого не розвалював”, — написав нардеп.
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