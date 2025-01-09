У США суд засудив колишнього інформатора ФБР Олександра Смирнова до шести років ув’язнення за створення фальшивих звинувачень щодо Президента Джо Байдена та його сина Гантера Байдена. У судових документах зазначається, що Смирнов визнав свою провину у фабрикації тверджень про хабарі від української енергетичної компанії Burisma Holdings.

Про це повідомляє Reuters.

“Підсудний у 2020 році вирішив використати довіру, яку мав у ФБР, для поширення неправдивої інформації про одного з кандидатів на пост Президента США з метою вплинути на результати виборів”, – йдеться у заяві прокурорів.

Смирнов визнав, що його заяви про хабарі у розмірі 5 мільйонів доларів, які нібито отримали Джо та Гантер Байдени від керівників Burisma, були вигаданими. Також він поширював фальшиві відомості, що Burisma найняла Гантера Байдена для “захисту через його батька від усіх можливих проблем”.

Прокуратура наполягала на шести роках ув’язнення, стверджуючи, що дії Смирнова були спробою втрутитися у політичний процес у США.

“Обвинувачений у 2020 році вирішив експлуатувати своє становище для надання неправдивої інформації щодо одного з кандидатів у президенти США, що було частиною спроби вплинути на вибори”, – заявили прокурори.

Адвокати Смирнова клопотали про чотирирічний термін ув’язнення, стверджуючи, що він визнав свою провину та зазнав значного особистого падіння через цей скандал.

Справа Смирнова стала частиною розслідувань, які торкаються Гантера Байдена. Зокрема, спеціальний радник Девід Вайс висунув проти нього звинувачення у податкових порушеннях та незаконному зберіганні зброї. Однак Джо Байден оголосив у грудні про помилування свого сина, що закрило ці справи.

Заяви Смирнова стали підставою для спроби республіканців ініціювати імпічмент Джо Байдена, яка згодом була припинена.