Національна поліція отримала відповідні документи для його розшуку. У березні Береза залишив Україну, перетнувши кордон з Молдовою пішки, і з того часу не повертався.

Про це повідомляє «Закон і бізнес».

Раніше ЗМІ звинувачували Березу у фальсифікації даних для ЦВК під час виборів, незаконному збагаченні та відмиванні коштів. Також зазначалося, що він приховував наявність громадянства Ізраїлю і заявляв про виграш 3 млн грн у лотерею.

Наразі Береза належить до так званого пулу блогерів, пов’язаних з Петром Порошенком. За повідомленнями, діти Порошенка переховуються від служби в армії в Лондоні, а також ухиляються від мобілізації адвокат експрезидента Ігор Головань, його брат і син.