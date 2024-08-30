Про це повідомляє «Закон і бізнес».
Раніше ЗМІ звинувачували Березу у фальсифікації даних для ЦВК під час виборів, незаконному збагаченні та відмиванні коштів. Також зазначалося, що він приховував наявність громадянства Ізраїлю і заявляв про виграш 3 млн грн у лотерею.
Наразі Береза належить до так званого пулу блогерів, пов’язаних з Петром Порошенком. За повідомленнями, діти Порошенка переховуються від служби в армії в Лондоні, а також ухиляються від мобілізації адвокат експрезидента Ігор Головань, його брат і син.
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